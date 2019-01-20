2019-01-20T17:24:23+03:00
Общество

В одной из подземок Волгограда появится подъемник для инвалидов

Стоимость оборудования составляет почти 180 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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На сайте госзакупок Волгоградской области 17 января появился тендер на закупку гусеничного подъемника. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс». Судя по всему, новое оборудование для людей с ограниченными возможностями появится в одной из городских подземок.

Гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников представляет собой специальное мобильное средство, которое позволит с легкостью передвигаться между лестничными маршами. Отметим, что управлять им должен тот, кто сопровождает нуждающегося.

Пока «Метроэлектротранс» заказал только один подъемник. Купить его планируют до конца месяца. Его цена – почти 180 тысяч рублей. Всего подземных станций в городе-герое шесть. Будут ли остальные оборудованы подобными устройствами, пока неясно. Отметим, что подъемники уже есть в центре занятости и пенсионном фонде.

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