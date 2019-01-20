«Музыкальный салон в Царицыне»: волгоградцы услышат 125-летниее фортепиано

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-20T14:58:13+03:00

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25 января в два часа дня в Волгоградском областном краеведческом музее горожане смогут познакомиться с редчайшими музыкальными инструментами на интерактивной экскурсии «Музыкальный салон в Царицыне». Мероприятие пройдет в зале купеческого особняка. Научный сотрудник музея в роли хозяйки этого особняка наденет наряд той эпохи и расскажет о цитре, фисгармонии, клавесине и других инструментах.

- Эта коллекция уникальна и звучит до сих пор. Собравшиеся услышат, как звучит настоящее циммермановское фортепиано, которому исполнилось уже 125 лет, а те, кто имеет музыкальное образование, даже смогут на нём помузицировать, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области.

Так как экскурсия состоится в Татьянин день, то всем Татьянам вход свободный. По остальным вопросам можно обратиться к организаторам мероприятия по телефонам: 8(8442)38-84-39, 38-04-54.