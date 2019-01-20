Астраханские спасатели вывели из горящего дома четверых человек

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-20T14:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в субботу, 19 января, около часа дня в поселке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области. На улице Солнечной №7 внезапно загорелся частный дом. Соседи позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На тот момент внутри находились четыре человека.

Спасатели приехали оперативно и оценили обстановку. Постройка горела на площади восьмидесяти квадратов. Для тушения потребовалось пять пожарных машин и шестнадцать человек личного состава. МЧСники работали слаженно: пока одни ликвидировали очаги, а на это ушло всего полчаса, другие пробирались в дом и выводили людей. Благодаря этому никто не пострадал и не погиб. Причины ЧП устанавливают эксперты.

- Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» или «112», - обратились в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области к жителям региона.