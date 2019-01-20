2019-01-20T13:05:08+03:00
Происшествия

Волжанка на иномарке протаранила «четырнадцатую»: пострадала 19-летняя девушка

Она находилась в салоне отечественной легковушки
Юлия Данильченко
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Авария произошла накануне, 19 января, около десяти часов вечера в Волжском. На улице Александрова столкнулись «Мазда Фамилия» и «ВАЗ-2114». Сотрудники Госавтоинспекции, приехавшие на место происшествия, установили, что виновницей ДТП стала 30-летняя женщина за рулем иномарки.

Именно она в тот поздний вечер ехала со стороны улицы Дружбы в сторону улицы Мира по среднему ряду. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи стала разворачиваться. Видимо, женщина позабыла правила дорожного движения, ведь совершая этот маневр она была обязана предоставить преимущество другому транспорту. Так «Мазда» врезалась в «четырнадцатую».

- В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-21140» с травмами доставлена в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии организована проверка.

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