Полицейские Волгограда раскрыли хитрое преступление на пять миллионов в сфере страхования

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-20T11:09:46+03:00

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Уголовное дело по статье за разбойное нападение полицейские Советского района Волгограда возбудили в ноябре 2018 года. Тогда житель Москвы обратился в отдел с заявлением, что двое мужчин встретили его на улице, сначала избили, заклеили рот скотчем, применили электошокер, а потом забрали ключи и обчистили съемную квартиру. Сумма похищенных компьютерных комплектующих немаленькая – пять миллионов рублей.

Параллельно потерпевший пошел в страховую требовать возмещение ущерба. Но все оказалось не так просто. В ходе расследования полицейские заподозрили неладное. А когда вышли на след тех нападавших, их подозрения подтвердились.

- Разбойное нападение являлось хорошо продуманной инсценировкой потерпевшего, собиравшегося получить страховое возмещение. Для этой цели мужчина арендовал квартиру и попросил поучаствовать в инсценировке своих знакомых, заплатив им небольшую сумму, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Но он так и не сознался в содеянном. А в адрес областного Главка от генерального директора акционерного общества «Альфастрахование» пришло благодарственное письмо за разоблачение негодяя. Расследование дела продолжается.