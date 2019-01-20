В Волгоградской области на 30 % выросла добыча природного газа

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-20T10:19:01+03:00

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Статистическое ведомство продолжает подводить итоги уходящего года. И для Волгоградской области многие из них весьма положительны. Так, Волгоградстат привел цифры в сфере добычи газа и нефти, а также отчитался о работе добывающих производств региона.

- Индекс производства в добывающих производствах Волгоградской области в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 105,1%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе государственной статистики Волгоградской области.

Улучшились показатели в сфере добычи нефти сырой. По сравнению с уровнем января-ноября 2017 года она увеличилась на 6,1%. В эти проценты входит и газовый конденсат. А вот что касается газа естественного, то тут результаты куда заметнее: добыча природного горючего подскочила сразу на 29,4%.

Напомним, в регионе насчитывается 78 месторождений газа и нефти, из них активные девять, еще шестандцать в консервации, шесть в разведке, а остальные пока в разработке.