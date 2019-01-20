В Волжском в тройном ДТП пострадали дети 11-ти и 12-ти лет

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-20T11:36:14+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло две аварии, три человека в больнице. Самое крупное ДТП устроил 36-летний житель Волжского. В субботу, 19 января, около семи часов утра мужчина за рулем «Рено Каптюр» ехал по улице Пушкина со стороны Пионерской в сторону Александрова. В салоне в этот момент находились двое его детей.

На перекрестке по неясной причине водитель врезался в «Мицубиси Лансер», которым управлял 44-летний волжанин. Затем «Рено» протаранил «Ниссан Х-Трейл», где находился 65-летний мужчина. В результате тройного ДТП помощь потребовалась двум несовершеннолетним. На место приехали врачи, они оказали необходимую помощь и госпитализировали пострадавших.

- Двое пассажиров «Рено Каптюр» 11-ти и 12-лет, доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.