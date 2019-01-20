В Волгограде до конца 2020 года сдадут долгострой

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-20T09:24:09+03:00

Дом в ЖК «Алфавит» не могут сдать дольщикам с 2013-го

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Власти Волгоградской области активно разбираются с недобросовестными застройщиками. Благодаря этому с 2014 года 4600 семей, а это 54 многоэтажки, получили возможность въехать в купленные квартиры. На очереди очередной проблемный дом, строительство которого затянулась с 2013 года и идет по сей день.

Дом в ЖК «Алфавит» на улице Двинской 47а начали возводить семь лет назад, но первая же проверка инспекции Госстройнадзора и полиции показала, что застройщик украл деньги 22 дольщиков. Его осудили за мошенничество, а участок с недостроем арестовали.

- Строительство удалось возобновить в июле 2018. Был найден добросовестный застройщик, который погасил все задолженности по жилищному комплексу и после возобновил строительство. По новому договору дольщики смогут вселиться в свои квартиры не позднее 2020 года. Помимо этого, застройщик планирует обустроить прилегающую территорию, установить детскую площадку, заасфальтировать примыкающие к дому дороги, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Сейчас уже проложены электрокабели и газопроводы, есть водоснабжение и водоотведение. Темпы хорошие, поэтому в ближайшем год волгоградцы смогут отметить новоселье.