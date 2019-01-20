МЧС: крещенские купания в Волгоградской области обошлись без происшествий

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-20T08:15:18+03:00

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В Крещение Господне тридцать тысяч жителей Волгоградской области по традиции окунулись в специально оборудованные купели. Безопасность верующих на всех площадках обеспечивали спасатели. Это сотрудники ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасателями Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, госинспекторами ГИМС МЧС России по Волгоградской области, сотрудниками ГУ МВД и врачами.

Заранее побеспокоились о спасательных средствах и местах обогрева.

- Во время проведения обрядов спасатели и госинспекторы ГИМС следили, чтобы у купелей водоёмов не скапливалось одновременно большое количество людей. Купающимся оказывали помощь при спуске в прорубь по ступеням и выходе из неё, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Благодаря слаженной работе спасателей, во время обрядов омовений не произошло ни одного несчастного случая.