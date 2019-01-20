Военный госпиталь Волгоградской области оборудуют новейшим рентгеном

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-20T08:03:13+03:00

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В ближайшее время в головной филиал 413-го военного госпиталя ЮВО, который находится в Волгоградской области, привезут и установят новейшее рентгеновское оборудование. Это позволит поднять качество обследования поступивших на более высокий уровень и, соотвественно, само лечение.

- Рентгеновские аппараты представляют собой одну из наиболее эффективных конструкций в области широкоформатных исследований, гарантирующих изображение высокой резкости и контрастности при минимальной дозе облучения. Революционная техника сканирования и эргономичная конструкция обеспечит получение полной картины состояния исследуемых областей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, что по результатам 2018 года как раз благодаря новому медицинскому оборудованию военные хирурги из Волгограда провели почти 4,5 тысячи операций, из них тысяча считаются сложнейшими.