Военный госпиталь Волгоградской области оборудуют новейшим рентгеном
В ближайшее время в головной филиал 413-го военного госпиталя ЮВО, который находится в Волгоградской области, привезут и установят новейшее рентгеновское оборудование. Это позволит поднять качество обследования поступивших на более высокий уровень и, соотвественно, само лечение.
- Рентгеновские аппараты представляют собой одну из наиболее эффективных конструкций в области широкоформатных исследований, гарантирующих изображение высокой резкости и контрастности при минимальной дозе облучения. Революционная техника сканирования и эргономичная конструкция обеспечит получение полной картины состояния исследуемых областей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Напомним, что по результатам 2018 года как раз благодаря новому медицинскому оборудованию военные хирурги из Волгограда провели почти 4,5 тысячи операций, из них тысяча считаются сложнейшими.