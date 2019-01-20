2019-01-20T08:03:13+03:00
Политика

Военный госпиталь Волгоградской области оборудуют новейшим рентгеном

Это улучшит качество обследования пациентов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВО.Фото: пресс-служба ЮВО.
Изменить размер текста:

В ближайшее время в головной филиал 413-го военного госпиталя ЮВО, который находится в Волгоградской области, привезут и установят новейшее рентгеновское оборудование. Это позволит поднять качество обследования поступивших на более высокий уровень и, соотвественно, само лечение.

- Рентгеновские аппараты представляют собой одну из наиболее эффективных конструкций в области широкоформатных исследований, гарантирующих изображение высокой резкости и контрастности при минимальной дозе облучения. Революционная техника сканирования и эргономичная конструкция обеспечит получение полной картины состояния исследуемых областей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, что по результатам 2018 года как раз благодаря новому медицинскому оборудованию военные хирурги из Волгограда провели почти 4,5 тысячи операций, из них тысяча считаются сложнейшими.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: крещенские купания в Волгоградской области обошлись без происшествий
Полиция оштрафовала дебоширку с экстренно приземлившегося в Волгограде самолета
В Волго-Ахтубинской пойме убрали 14 свалок
В Кисловодске «Ротор» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»
Пилил АЗС на металл: волгоградца раздавило бетонной плитой
Заторов нет: на расчистке волгоградских дорог работают 165 спецмашин
В Волжском из-за инфаркта водителя за рулем случилось тройное ДТП
Елена Слесаренко: «Ну, все грехи смыла!»
В Волжском водитель «Оки» протаранил иномарку: двое взрослых и младенец в больнице
Под Волгоградом на Крещение устроили погоню со стрельбой
За год в Волгоградской области отремонтировали 117 километров трасс
Бывшего директора ФК «Астрахань» обвинили в хищении бюджетных средств
В Волжском у многоэтажки нашли тела влюбленных парня и девушки
22-летняя астраханка заколола ребенка ножом сразу после рождения
Напился и поскользнулся: в Волжском на ледяном тротуаре умер мужчина
В Волгограде мусорный реогператор уволил нерадивых логистов и набирает новых сотрудников
Носил зэкам телефоны: надзиратель колонии Волжского отправится за решетку
Зимнее первенство по фигурному веловождению пройдет в Волгограде
Автобус столкнулся с иномаркой в центре Волгограда
18-летний студент задушил бездомную кошку на глазах у детей
День снега отметят 20 января в Волжском
Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок
Акция «47 счастливых автомобилей KIA в наличии»
Шесть лет колонии дали бизнесмену Волгограда за недоплату 18 миллионов рублей налогов
19 января волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
В каждом районе Волгоградской области в школах появятся агроклассы