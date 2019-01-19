Полиция оштрафовала дебоширку с экстренно приземлившегося в Волгограде самолета

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-19T18:27:16+03:00

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Для одной из пассажирок самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», которые экстренно приземлился в Волгограде, полет закончился в отделении линейной полиции.

- Во время посадки 28-летняя пассажирка, находящаяся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и экипажа воздушного судна. Командир принял решение отказать ей в полёте. Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, сегодня 19 января в Волгограде экстренно сел самолет, который следовал по маршруту Москва-Дубай. Пилот принял решение о незапланированной посадке после того, как одной из супружеских пар стало плохо на борту. Волгоградские врачи, осмотрев на земле пассажиров, увезли на детальную диагностику трех человек. Один вернулся на борт, двое - муж с женой - решили дальше не лететь. Но от госпитализации волгоградскую больницу они также отказались.