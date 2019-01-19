2019-01-19T18:02:51+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинской пойме убрали 14 свалок

Всего в Волгоградской области вывезли на полигоны более 150 тысяч «кубов» мусора
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жители Среднеахтубинского района Волгоградской области наконец-то вздохнули с облегчением: территорию расчищают от вездесущих свалок, которые накапливались здесь более полувека. Только за последний год здесь ликвидировали 18 свалок, из них 14 были на территории уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

- К третьей декаде января более чем на 50% ликвидированы свалки в Краснослободске и поселке Средняя Ахтуба, - отчитываются в облкомприроде. - Полностью очищены от мусора территории у хуторов Ямы и Клетский (общей площадью 2 гектара). Почти убрали свалку рядом с хутором Бурковский. Сейчас ликвидируют еще восемь свалок: задействовано порядка 50 единиц спецтехники, в том числе более 30 самосвалов. В этом году подрядчик уберет еще 8 свалок.

В 2019-м году намерены очистить от мусора и рекультивировать 62 гектара территории в Среднеахтубинском районе. Отсюда надо вывести почти 337 тысяч кубометров отходов. В ближайшие два года с федеральной поддержкой также предстоит ликвидировать свалки в Дубовке, Камышине, Урюпинске, провести подготовку к ликвидации свалок в Михайловске, Городищенском, Светлоярском районах. Всего на ликвидацию свалок в рамках нацпроекта «Экология» планируют реализовать в регионе 8 проектов на сумму 1,1 миллиарда рублей.

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