В Кисловодске «Ротор» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-19T17:50:26+03:00

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Сегодня, 19 января, волгоградская команда «Ротор» играла вничью против ФК «Нижний Новгород». Матч закончился со счетом 1:1.

Обе команды сейчас находятся в Кисловодске, где проходят тренировочный сбор, готовясь ко второй части сезона Олимп - Первенство ФНЛ. В рамках подготовки они и провели контрольный матч. Команду «Ротор» тренер разделил на две части, каждая из которых сыграла по тайму. На поле вышлли почти все за исключением Султонова, Якубы, Малярова и Друзина, которые вероятно еще не восстановили форму после травм.

Надо сказать, что начался матч для волгоградцев с пропущенного мяча. На 15-й минуте нижегородец Гогличидзе заколотил мяч в ворота Лобанцева. И только на 26-й минуте сине-голубым удалось отыграться. Кстати, отличился наш новичок - Анзор Саная, с которым недавно «Ротор» подписал контракт. Васильев перехватил мяч в центре поля, и отдал нападающему, который и завершил атаку мощным ударом в нижний угол.

Во втором тайме ни одна из команд ворота соперника так и не распечатала. И игра закончилась боевой ничьей. Что, впрочем, устроило обе команды.