2019-01-19T12:57:06+03:00
Происшествия

Пилил АЗС на металл: волгоградца раздавило бетонной плитой

Два брата разбирали заброшенную автозаправку, один погиб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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32-летний мужчина скончался на месте. Фото СУ СК по Волгоградской области.32-летний мужчина скончался на месте. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Трагедия произошла в Советском районе Волгограда. Там на окраине давно стояло заброшенным здание бывшей автозаправочной станции. Ценности оно из себя мало представляло, но два брата решили втихаря срезать оставшиеся без присмотра металлические конструкции. Утром 19 января, прихвативши с собой газовую сварку, мужчины отправились на заправку. Закончилось это «воровство» плачевно: один из братьев погиб.

Братья решили срезать металл на заброшенной заправке. закончилось все плачевно. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Братья решили срезать металл на заброшенной заправке. закончилось все плачевно. Фото СУ СК по Волгоградской области.

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