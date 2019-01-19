Пилил АЗС на металл: волгоградца раздавило бетонной плитой

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-19T12:57:06+03:00

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Трагедия произошла в Советском районе Волгограда. Там на окраине давно стояло заброшенным здание бывшей автозаправочной станции. Ценности оно из себя мало представляло, но два брата решили втихаря срезать оставшиеся без присмотра металлические конструкции. Утром 19 января, прихвативши с собой газовую сварку, мужчины отправились на заправку. Закончилось это «воровство» плачевно: один из братьев погиб.