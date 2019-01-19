2019-01-19T11:56:11+03:00
Общество

Заторов нет: на расчистке волгоградских дорог работают 165 спецмашин

На трассы высыпали 833 тонны песко-соляной смеси
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Всю ночь - с 18 на 19 января - дорожная техника работала на расчистке дорог Волгоградской области.

- Было задействовано 165 единиц техники, использовали 833 тонны песко-соляной смеси, - отчитываются в администрации региона. - Заторов нет, по всем дорогам обеспечен проезд.

Правда, стоит сказать, что и осадков за минувшие сутки в регионе не было, а температура воздуха по районам колебалась от -8 градусов до +2 градусов.

- Работы по расчистке и противогололедной обработке магистралей в основном шли северо-западных, центральных и южных районах Волгоградской области, а также в Заволжье, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. - Утром техника еще работала в Новониколаевском, Жирновском и Серафимовичском районах.

На федеральных трассах от ФКУ Упрдор Москва-Волгоград дежурили 50 единиц дорожной техники. Они также вылили на дороги 173 тонны реагентов. Отмечают, что в случае ухудшения погодных условий, готовы вывести на расчистку дополнительные машины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волжском водитель иномарки скончался за рулем и попал в аварию
Елена Слесаренко: «Ну, все грехи смыла!»
В Волжском водитель «Оки» протаранил иномарку: двое взрослых и младенец в больнице
Под Волгоградом на Крещение устроили погоню со стрельбой
За год в Волгоградской области отремонтировали 117 километров трасс
Бывшего директора ФК «Астрахань» обвинили в хищении бюджетных средств
В Волжском у многоэтажки нашли тела влюбленных парня и девушки
22-летняя астраханка заколола ребенка ножом сразу после рождения
Напился и поскользнулся: в Волжском на ледяном тротуаре умер мужчина
В Волгограде мусорный реогператор уволил нерадивых логистов и набирает новых сотрудников
Носил зэкам телефоны: надзиратель колонии Волжского отправится за решетку
Зимнее первенство по фигурному веловождению пройдет в Волгограде
Автобус столкнулся с иномаркой в центре Волгограда
18-летний студент задушил бездомную кошку на глазах у детей
День снега отметят 20 января в Волжском
Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок
Акция «47 счастливых автомобилей KIA в наличии»
Шесть лет колонии дали бизнесмену Волгограда за недоплату 18 миллионов рублей налогов
19 января волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
В каждом районе Волгоградской области в школах появятся агроклассы