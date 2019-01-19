Заторов нет: на расчистке волгоградских дорог работают 165 спецмашин

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-19T11:56:11+03:00

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Всю ночь - с 18 на 19 января - дорожная техника работала на расчистке дорог Волгоградской области.

- Было задействовано 165 единиц техники, использовали 833 тонны песко-соляной смеси, - отчитываются в администрации региона. - Заторов нет, по всем дорогам обеспечен проезд.

Правда, стоит сказать, что и осадков за минувшие сутки в регионе не было, а температура воздуха по районам колебалась от -8 градусов до +2 градусов.

- Работы по расчистке и противогололедной обработке магистралей в основном шли северо-западных, центральных и южных районах Волгоградской области, а также в Заволжье, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. - Утром техника еще работала в Новониколаевском, Жирновском и Серафимовичском районах.

На федеральных трассах от ФКУ Упрдор Москва-Волгоград дежурили 50 единиц дорожной техники. Они также вылили на дороги 173 тонны реагентов. Отмечают, что в случае ухудшения погодных условий, готовы вывести на расчистку дополнительные машины.