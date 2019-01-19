2019-01-19T10:21:09+03:00
Происшествия

В Волжском водитель иномарки скончался за рулем и попал в аварию

У мужчины случился сердечный приступ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волжском иномарка «Санг Йонг» протаранила две припаркованные у обочины машины. Случилось это напротив дома № 328 -а по улице Ленина. По словам очевидцев, водитель даже не тормозил, а на скорости врезался сначала в «Ладу Гранта», а потом еще и ударил «Сузуки Гранд Витара».

Это произошло 18 января примерно в половине седьмого по местному времени. К месту ДТП тут же подбежали люди, и увидели, что водитель-виновник аварии не подает признаков жизни. Причем видимых травм у мужчины не было. Как оказалось, 62-летнему волжанину стало плохо за рулем и он потерял сознание. К сожалению, он скончался.

- Водитель «Санг Йонг» скончался на месте до приезда бригады «скорой помощи», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Медики говорят, что мужчина умер от сердечного приступа.(предварительная причина смерти - «инфаркт»).

Кстати, за последний месяц это уже не первый подобный случай. Буквально в начале декабря 2018-го прямо за рулем скончался 76-летний волгоградец.

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