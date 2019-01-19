2019-01-19T10:05:02+03:00
Общество

Елена Слесаренко: «Ну, все грехи смыла!»

Волгоградская олимпийская чемпионка окунулась в прорубь на Крещение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Елены Слесаренко.Фото с личной странички Елены Слесаренко.
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В светлый праздник Крещение Господне тысячи людей отправляются к ледяным водоемам, чтобы окунуться в прорубь и смыть с себя накопленные грехи. В числе тех, кто уже несколько лет совершает этот обряд и волгоградская олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Вот и вчера ночью она ныряла в ледяную воду.

«Окунуться в купель на Крещение - для сильных духом! И даже если прямого отношения к религии эта традиция не имеет, важен смысл, который я, как и миллионы людей в нашей стране, вкладывают в крещенское купание. Скажу за себя: Бог есть. Верю. И сейчас чувствую себя частью большого православного праздничного дня. Всех с Крещением! Света, веры и любви в ваши сердца, дома и семьи», - подписала свое видео в инстаграме спортсменка.

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Елена Слесаренко: Окунуться в купель на Крещение - для сильных духом!
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На видео Елена смело трижды, как положено, окунается в прорубь с головой.

- Ну как ощущения, Лена? - спрашивают друзья у вынырнувшей из ледяной воды чемпионки.

- Все грехи накопленные смыла! все, что было, все, что накопилось! - смеется Елена Слесаренко на камеру телефона. - С праздником!

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