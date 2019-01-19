2019-01-19T09:32:39+03:00
Происшествия

В Волжском водитель «Оки» протаранил иномарку: двое взрослых и младенец в больнице

А в Николаевском районе из-за пожилой автоледи на «Оке» пострадал ее муж-пенсионер
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вообще на «Оке» трудно попасть в аварию - настолько она малогабаритная, что проныривает между машинами. Но за 18 января в Волгоградской области произошло сразу две аварии с участием этих малолитражек, и оба ДТП с пострадавшими. Примерно в 10.46 в аварию на «Оке» попали два пенсионера в Николаевском районе. За рулем легковушки была 62-летняя женщина. Она выезжала на дорогу «Николаевский - поселок Мирный» с грунтовки и не пропустила «Тойоту Корола». В итоге в иномарке отделались испугом, а вот саму виновницу ДТП и ее 67-ллетнего пассажира увезли с травмами в больницу.

Не менее печальнее закончилось столкновение «Оки» с иномаркой в Волжском. Там виновником ДТП стал 23-летний водитель. Он на своей малолитражке тоже думал проскочить и не пропустил «Мазду». Результат - трое в больнице.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в числе пострадавших оказались двое взрослых из «Оки» и 8-месячная девочка. С различными травмами их доставили в больницу.

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