2019-01-19T09:18:25+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на Крещение устроили погоню со стрельбой

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить тонированную "семерку" [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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Крещенская ночь выдалась для волгоградских правоохранителей напряженной: полиции пришлось даже стрелять, чтобы остановить летящую на всех порах «семерку». Произошло это в Котельниковском района ночью 18 января.

Наряд райотдела ГИБДД дежурил на трассе «Волгоград-Сальск», когда мимо них на скорости пролетел тонированный «ВАЗ-2107», на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Водителю дали сигнал остановиться, но вместо этого он дал газа. Сотрудники полиции ринулись за нарушителем. Началась гонка с преследованием.

В Волгограде на Крещение устроили автопогоню со стрельбой.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель «семерки», уходя от преследования, грубо нарушал правила дорожного движения и опасно маневрировал на трассе, создавая угрозу остальным участникам движения. Чтобы остановить этого «гонщика», инспектору ГИБДД пришлось воспользоваться табельным оружием. Первые выстрелы в воздух на нарушителя не подействовали, так что пришлось стрелять по колесам. И только на спущенных шинах водитель остановился.

Нарушителем оказался 28-летний парень - житель Калачевского района. На него уже составили админматериал по факту неповиновения требованию сотрудников полиции. За это ему уже грозит до 15 суток ареста. Кроме того, на него составили протоколы за допущенные нарушения ПДД.

- В результате применения оружия пострадавших нет. Как показала служебная проверка, оружие сотрудник полиции применил правомерно, - уточняют в ведомстве.

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