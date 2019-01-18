За год в Волгоградской области капитально обновили 117 километров трасс

СЕГОДНЯ 20:25 2019-01-18T20:25:49+03:00

В планах на 2019-й год - отремонтировать еще 20 километров трассы, построить новые развязки и доделать уличное освещение.

В 2019-м году еще 20 километров дороги «Волгоград-Москва» расширят до четырех полос

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За 2018-й год в Волгоградской области отремонтировали 117 километров федеральных автодорог, - подвели итоги в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Капитально обновили четыре больших участка длиной 30 километров.

- Два из них - на трассе «Каспий» в Михайловском и Новониколаевском районах. Один - на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград (у села Оленье), и еще один - на 89-м километре дороги Волгоград - Каменск-Шахтинский (у Калача-на-Дону). Причем не только новый асфальт уложили, но и поставили новые барьерные ограждения и дорожные знаки. А у Калача-на-Дону сделали площадка для отдыха: поставили автопавильон и беседку, привели в порядок территорию возле родника и Мемориала летчикам 8-й воздушной Армии, погибшим при Сталинградской битве, - отчитываются в ведомстве.

Еще шесть участков протяженностью 54 километра подлатали и нанесли разметку из термопластика.

В рамках повышения безопасности дорожного движения на 948-м километре трассы «Каспий» у подъезда к Волгограду поставили 680 метров сетчатого пешеходного ограждения.

- Сделали новое освещение вдоль трасс: на 5-километровом отрезке автодороги Р-228 у поселка Ерзовка, и на отрезке длиной 4,5 километра, пересекающем Суровикино (автодорога А-260). Приступили к монтажу уличных светильников на подъезде к Волгограду с московского направления. Их установка завершится в 2019 году, - добавляют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Также в планах на 2019-й - проект объездной дороги вокруг Волгограда, реконструкция трассы «Каспий» на участке с 903 по 922 километре, где будут построены новые развязки, а проезжую часть расширят до 4 полос с выполнением покрытия из цементобетона.