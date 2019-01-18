2019-01-18T19:05:15+03:00
Происшествия

Бывшего директора ФК «Астрахань» обвинили в хищении бюджетных средств

Он начислил себе незаконные премии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ФК "Астрахань".Фото с сайта ФК "Астрахань".
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В Астрахани уголовное дело возбудили на теперь уже бывшего директора футбольного клуба "Астрахань». Руководителя обвиняют в «присвоении денежных средств с использованием служебного положения».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области, этот директор (на тот момент исполняющий обязанности), незаконно начислял и платил себе надбавки за выслугу лет и премии. Делал это регулярно, ежемесячно. Вроде и по чуть-чуть, но в итоге за период с мая 2016-го по январь 2017-го он так доначислил себе лишних к заработной плате 76 тысяч рублей.

Данный факт вскрыли в ходе проверки сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

К настоящему моменту следователи уже собрали все факты, подтверждающие факт злоупобребления директором футбольного клуба. А прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. в связи с чем дело направили в суд для рассмотрения.

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