В Волжском у многоэтажки нашли тела влюбленных парня и девушки

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-18T18:23:59+03:00

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Жуткие подробности трагедии рассказывают очевидцы происшедшего сегодня, 18 января, в Волжском: молодая пара свела счеты с жизнью.

Произошло это днем на улице Карбышева у дома №57. Как рассказал «КП-Волгоград» источник в экстренных службах региона, молодой человек упал с высоты, с одной из квартир, расположенной на девятом этаже многоэтажки. Через пару минут к его телу подбежала девушка в слезах. Она билась в истерике. А потом бросилась обратно в подъезд - побежала в квартиру, а через время рухнула вниз следом за любимым. Медикам «скорой» помощи, которых вызвали к месту ЧП очевидцы, только оставалось констатировать смерть молодых людей.

В соцсетях волжане уже предположили, что на такой поступок люди могли решиться только в состоянии наркотического опьянения. Но пока это все догадки окружающих.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.