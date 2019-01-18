22-летняя астраханка заколола ребенка ножом сразу после рождения

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-18T17:50:15+03:00

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22-летняя астраханка поступила в больницу Ахтубинска с сильным кровотечением – она сама вызвала скорую, которая отвезла ее в приемный покой. Врачи сразу же определили, что молодая женщина родила всего несколько часов назад. Но по документам на учете в женской консультации она не стояла, да и ребенка в доме фельдшер скорой в доме не увидел.

Медики сообщили о случае в полицию, и следователи выехали на место. В бане они нашли исколотое тело младенца.

22-летняя астраханка родила сына 14 января в бане частного дома, где жила. На учет не вставала, даже родителям не рассказала, что беременна. Но прожил младенец всего несколько минут. Мать взяла нож и стала бить по крохотному плачущему малышу.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волоград" в СУ СК по Астраханской области.

Пока несостоявшаяся мать не смогла объяснить, почему расправилась с малышом, а не отдала его в больницу.