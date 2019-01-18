Напился, поскользнулся и умер: в Волжском на ледяном тротуаре умер мужчина

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-18T17:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Волжского днем 18 января позвонили очевидцы и сообщили, что на тротуаре на бульваре Профсоюзном лежит мужчина без признаков жизни. Кто-то выложил в сеть жуткую фотографию, и комментаторы тут же предположили, что мужчина мог скончаться от падения на скользкой дорожке. Мол, «вот она первая жертва халатности коммунальщиков». Но правоохранители пока не так категоричны в предположениях.

- Тело мужчины нашли на тротуаре. Но говорить о том, что он умер из-за падения на скользкой дорожке преждевременно. Дело в том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, до этого он злоупотреблял спиртным и вообще вел асоциальный образ жизни. Скорее можно предположить, что ему стало плохо, а из-за этого он уже упал на землю. Более точно все станет известно после судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по городу Волжскому СУ СК по Волгоградской области Александр Минаев.

Сейчас следственный отдел по городу Волжскому проводит проверку по факту гибели мужчины.