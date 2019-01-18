В Волгограде мусорный реогператор уволил нерадивых логистов и набирает новых сотрудников
Когда Волгоград окончательно погряз в мусоре, на предприятии «Управление отходами - Волгоград» признали: их специалисты неправильно рассчитали нужные ресурсы и маршруты мусоровозов. Поэтому к настоящему моменту предыдущих логистов уже уволили, и пригласили специалистов с опытом в сфере ТКО, которые работали на федеральном уровне, а также экспертов в организации работы сектора вывоза. Сейчас они активно налаживают работу волгоградского предприятия и устраняют недочеты.
Кроме того, в компанию в авральном режиме набирают дополнительных сотрудников на рабочие специальности. Уже прошла ярмарка вакансий, по итогам которой 24 человека взяли на работу - это водители с допуском на управление спецтехникой, грузчики и логисты.
- Также совместно с комитетом по труду и занятости Волгоградской области проработана возможность организации вахтового приёма грузчиков из области, - сообщают «КП-Волгоград» в ООО «Управление отходами-Волгоград».
Кстати, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, проехав сегодня на городу и воочию увидев ужасные свалки во дворах заявил, что волгоградцам сделают перерасчет за некачественно оказанную и не оказанную услугу по вывозу мусора.
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