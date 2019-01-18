Носил зэкам телефоны: надзиратель колонии Волжского отправится за решетку

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-18T17:08:29+03:00

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Бывает и такое: надзирателя волжской колонии самого отправляют за решетку. А все за то, что проносил для заключенных запрещенные предметы.

На скамье подсудимых оказался бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №12» УФСИН России по Волгоградской области. Как установлено в суде, с апреля по июль 2017 года он получил на банковскую карту свыше 50 тысяч рублей от одного из осужденных. Деньги ему пересылали за оказанные «услуги». Надзиратель за денежку снабжал заключенных телефонами и игральными картами.

Поймали его на «горячем» сотрудники собственной безопасности регионального УФСИН. Расследование вели сотрудники СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. Прокуратура на основании собранных фактов утвердила обвинительное заключение.

Волжский суд приговорил бывшего инспектора к трем годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере десятикратной суммы взятки (513 000 рублей). А еще ему запретили 4 года работать в органах, уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.