2019-01-18T16:35:35+03:00
Общество

Зимнее первенство по фигурному веловождению пройдет в Волгограде

Соревноваться в мастерстве велосипедисты будут 20 января 2019 в Комсомольском саду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Поехали!Поехали!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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День снега в Волгограде из-за погоды перенесли на неделю. Зато велосипедистам ни мороз, ни лед, ни малое количество снега не помеха. Истинным любителям двухколесного транспорта предлагают проверить свое мастерство. В воскресенье, 20 января 2019 года, в 11 часов в Комсомольском саду (за НЭТом) устроят Открытое Зимнее первенство Волгограда по фигурному вождению велосипеда. Пройдут такие соревнования уже в четвертый раз. В них могут принять участие все желающие. Велосипедистам необходимо пройти дистанцию из одиннадцати фигур. А велосипед должен быть с колесами диаметром не менее 26 дюймов и с расстоянием между осями колес не менее 950 мм. Обязательно должны работать передний и задний тормоза.

- Соревнования пройдут в двух возрастных группах - подростки до 15 лет и взрослые, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы первенства - велоклуб «Орион» и администрация парка «Комсомольский сад».

Пройдут соревнования по фигурному веловождению на аллее напротив велопроката «Эдельвейс» и веревочного парка «Тарзания». Регистрация участников – с 11.00 до 11.30 20 января. Старт - в 11.30.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.

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