2019-01-18T16:18:34+03:00
Происшествия

Автобус столкнулся с иномаркой в центре Волгограда

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автобус попал в ДТП на Комсомольской.Автобус попал в ДТП на Комсомольской.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Днем в центре Волгограда вновь произошла авария с участием общественного транспорта. Накануне в ДТП попадали троллейбус и трамвай. На этот раз около половины третьего дня 18 января на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина столкнулись иномарка и автобус №95. По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал ни в автомобиле, ни среди пассажиров автобуса.

Как сообщили «КП-Волгоград», за рулем иномарки была женщина. Она выехала на оживленный перекресток в центре Волгограда на «красный» сигнал светофора. Водитель автобуса такого поворота событий и резкого появления помехи на дороге не ожидал, но все же успел применить экстренное торможение. Так что обошлось без пострадавших. Остальным водителям тоже пришлось понервничать из-за затора. Пробки на этом перекрестке дело обычное даже без аварии.

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