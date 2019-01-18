Автобус столкнулся с иномаркой в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-18T16:18:34+03:00

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Днем в центре Волгограда вновь произошла авария с участием общественного транспорта. Накануне в ДТП попадали троллейбус и трамвай. На этот раз около половины третьего дня 18 января на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина столкнулись иномарка и автобус №95. По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал ни в автомобиле, ни среди пассажиров автобуса.

Как сообщили «КП-Волгоград», за рулем иномарки была женщина. Она выехала на оживленный перекресток в центре Волгограда на «красный» сигнал светофора. Водитель автобуса такого поворота событий и резкого появления помехи на дороге не ожидал, но все же успел применить экстренное торможение. Так что обошлось без пострадавших. Остальным водителям тоже пришлось понервничать из-за затора. Пробки на этом перекрестке дело обычное даже без аварии.