2019-01-18T15:59:47+03:00
Происшествия

18-летний студент задушил бездомную кошку на глазах у детей

Полицейские довели дело до суда
Екатерина МАЛИНИНА
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Астраханца направят на принудительное лечение.Астраханца направят на принудительное лечение.
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Обычно очень сложно доказать жестокое обращение с животным. Подобные статьи редко доходят до суда. Но в Астрахани следователям удалось возбудить уголовное дело. В ближайшее время оно поступит в суд.

На 18-летнего парня в полицию пожаловались жильцы одного из дворов в Советском районе. Парень на глазах у всей детворы демонстративно задушил бездомную кошку, которую прикармливали всем миром.

Когда молодого человек допрашивали, свой поступок он объяснил агрессивностью животного – оно его поцарапало. В отношении астраханца возбудили уголовное дело. Живодер оказался студентом одного из колледжей Астрахани. Он официально алкоголик – состоит на учете в накродиспансере. К тому же также он наблюдался у психиатра. Судебно-медицинская экспертиза нашла у него психическое расстройство.

Материалы дела находятся в прокуратуре, в ближайшее время состоится суд, который направит астраханца на принудительное лечение.

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