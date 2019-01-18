18-летний студент задушил бездомную кошку на глазах у детей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-18T15:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычно очень сложно доказать жестокое обращение с животным. Подобные статьи редко доходят до суда. Но в Астрахани следователям удалось возбудить уголовное дело. В ближайшее время оно поступит в суд.

На 18-летнего парня в полицию пожаловались жильцы одного из дворов в Советском районе. Парень на глазах у всей детворы демонстративно задушил бездомную кошку, которую прикармливали всем миром.

Когда молодого человек допрашивали, свой поступок он объяснил агрессивностью животного – оно его поцарапало. В отношении астраханца возбудили уголовное дело. Живодер оказался студентом одного из колледжей Астрахани. Он официально алкоголик – состоит на учете в накродиспансере. К тому же также он наблюдался у психиатра. Судебно-медицинская экспертиза нашла у него психическое расстройство.

Материалы дела находятся в прокуратуре, в ближайшее время состоится суд, который направит астраханца на принудительное лечение.