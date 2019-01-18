2019-01-18T15:51:36+03:00
Общество

День снега отметят 20 января в Волжском

А в Волгограде его перенесли на 27 января 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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День снега пройдет в конце января.День снега пройдет в конце января.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Всероссийский день снега отметят 20 января 2019 в Волжском. Спортивный праздник пройдет на футбольном поле комплекса «Волжанин» (улица Пушкина, 168). В программе - веселые эстафеты для всей семьи, игры, футбол на снегу, гонки на санках, конкурс рисунков на снегу и соревнования на самого меткого стрелка снежками, будет еще много чего интересного для взрослых и детей. Начнется праздник в 11.00. Синоптики в этот день обещают легкий снежок. А в Волгограде День снега из-за погоды все же решили перенести на 27 января. Устроят его в парк-клубе Бобры за Волгой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, чтобы поучаствовать в конкурсах и соревнованиях в День снега, инвентарь придется принести с собой. Так что захватите на спортивный праздник ледянки, ватрушки, санки.

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