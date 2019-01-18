2019-01-18T15:52:19+03:00
Общество

Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок

Среди кандидатов много руководителей с 15-летним стажем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Заявки на конкурс принимают до 21 января.Заявки на конкурс принимают до 21 января.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Впервые администрация Волгограда решила устроить конкурс на попадание в кадровый резерв. Объявила его еще в декабре 2018-го, и за две недели уже поступило более 30-ти заявок.

Как отмечают в мэрии, большинство кандидатов - опытные руководители, которые в среднем имеют за плечами 15-летний стаж работы на руководящих постах. Есть среди них и директора предприятий - больших и малых, и юристы, экономисты, педагоги. Есть и представители узких специальностей – инженер-механик, специалист по сервису и туризму, политолог. Средний возраст претендентов - 37 лет.

Напомним, конкурс проводится в два этапа. Первый этап продлится до 21 января - до этой даты все желающие, которые соответствуют выдвинутым критериям, могут подать заявку. Требование на первый взгляд не жесткие - высшее образование и стаж руководящей работы не менее 3 лет.

А вот на втором этапе конкурсантам надо будет пройти тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, «творческое задание» и индивидуальное собеседование, которое проведут специальные комиссии.

- Творческие задания позволят выявить специалистов с инновационным мышлением. Сейчас это требование времени – способность творчески подойти к проблеме и предложить нестандартные решения. Но при этом человек должен учитывать и реальную ситуацию: какими ресурсами обладает город для реализации конкретного проекта или инициативы, - говорит декан факультета государственного и муниципального управления Волгоградского филиала РАНХиГС Юлия Дроздова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Желающих принять участие в конкурсе с полным пакетом документов ждут до 21 января включительно в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: ул. Володарского, д.5.

Консультацию по всем вопросам, связанным с подготовкой документов и проведением конкурса, можно получить по телефонам: 30-12-60 и 30-13-07.

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