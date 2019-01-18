Акция «47 счастливых автомобилей KIA в наличии»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-18T15:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Только в январе в дилерском центре «А.С.-Авто» действует уникальное предложение на покупку 47 автомобилей Kia. До 31 января у вас есть возможность стать владельцем KIA по самым выгодным ценам. При покупке вы получаете новый автомобиль KIA с выгодой до - 4% от первоначальной стоимости, а при приобретении KIA Stinger ваша выгода составит до - 10 % от первоначальной стоимости.

Все автомобили в наличии.

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.

На правах рекламы.