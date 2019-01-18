Шесть лет колонии дали бизнесмену Волгограда за недоплату 18 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-18T15:05:00+03:00

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Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор коммерческому директору ООО «Волгоградский Торговый дом Нефтепродукт» Сергею Белослудцеву: шесть лет колонии общего режима.

Как было установлено еще в суде первой инстанции - Дзержинского района Волгограда, Белослудцев в течение год - с января 2011 года по март 2012 года - вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные. В итоге, как потом показала проверка, его предприятие недоплатило в бюджет 18 100 396 рублей. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В 2017-м Дзержинский райсуд назначил ему 2 года колонии общего режима. Но так как ранее Белослудцев уже был осужден на 5 лет, то по совокупности преступлений окончательный вердикт - 6 лет за решеткой. Но бизнесмен с таким решением не согласился и подал апелляцию. Однако, и там проиграл дело. Так что отсидит Белослудцев в колонии весь ему назначенный срок.