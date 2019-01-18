19 января волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-18T14:47:47+03:00

Кто имеет право на диспансеризацию в 2019-м [список]

Изменить размер текста: A A

В этом году в Волгоградской области продолжат проводить акцию «Диспансеризация выходного дня», чтобы работающие граждане могли пройти врачей и проверить свое состояние здоровья. И вот уже в эту субботу, 19 января, поликлиники ждут волгоградцев, которые попадают в этом году под диспансеризацию.

Этих волгоградцев без предварительной записи с 8.00 до 14.00 будут принимать врачи в поликлиниках № 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11.

Кстати, по итогам 2018-го в Волгоградской области проверили свое здоровье в рамках диспансеризации почти 70 тысяч человек. Это, конечно, не много. Поэтому задача на ближайшие пять лет, которую перед собой ставят в облздраве, - увеличить охват населения всеми видами профилактических осмотров с нынешних 35,1% до 90%.

Не откладывайте здоровье на потом!

ВАЖНО!

Какие года рождения попадают в диспансеризацию 2019 году:

Бесплатно обследоваться могут люди с 21 года и выше, с 3-х летней периодичностью.

В 2019-м это люди, рожденные в следующие годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.