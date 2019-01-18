2019-01-18T14:31:05+03:00
Общество

В каждом районе Волгоградской области в школах появятся агроклассы

Старшеклассников будут готовить к работе на селе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградская область из года в год наращивает объемы аграрного производства. В 2018-м году наш регион получил в этой отрасли 126 миллиардов рублей. Проблем, конечно, еще много, и одна из них - катастрофическая нехватка кадров. Решили, что будущих аграриев надо воспитывать со школьной скамьи. Поэтому со следующего года во всех муниципалитетах Волгоградской области откроются профильные аграрные классы.

На данный момент 17 таких классов уже существуют в регионе. Занятия для старшеклассников в них проводят преподаватели ВолГАУ. Ребят знакомят с

с особенностями аграрного производства, современной сельхозтехникой, они проходят практические занятия на производстве. А после школы получают возможность обучаться в аграрных колледжах и вузах по, так называемым, направлениям, чтобы потом они вернулись домой дипломированными специалистами: агрономами, механизаторами, зоотехниками, ветеринарами.

Еще одно направление агрообразования – проведение профильных сессий на базе ВолГАУ. Одна из них прошла накануне, с 9 по 12 января. В ней приняли участие более 100 учащихся 10-11 классов и преподаватели из Волгограда, Даниловского, Дубовского, Котовского, Иловлинского и Николаевского районов области.

- Почти все эти ребята уже изъявили желание учиться по этому профилю. А это очень важно. Надо стремиться, чтобы молодежь оставалась учиться и работать в нашем регионе, - подчеркнул депутат Волгоградской облдумы и ректор ВолГАУ Алексей Овчинников.

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