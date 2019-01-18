В Волгограде представили нового руководителя СК

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-18T14:10:46+03:00

Он встретился со своим новым коллективом, судьями, прокурорами и депутатами

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С Михаилом Музраевым в Волгограде связана целая эпоха. 18 января можно считать точкой отсчета нового периода. В СКР по Волгоградской области представили нового руководителя Василия Ивановича Семенова.

Для этого в регион приехал руководитель ГСУ СКР по Северо-Кавказскому округу Олег Васильев. Он и познакомил нового начальника с подчиненными и представителями всех ведомств, взаимодействующих со следственным комитетом. В зале были и депутаты, и судьи и прокуроры и полицейские.

Первым делом главный следователь Волгоградской область поблагодарил за работу своего предшественника – Михаил Музраев также был на этом мероприятии.

- Я искренне благодарен своему старшему товарищу за его умение настолько грамотно наладить и выстроить работу ведомства. Признаюсь, очень сложно заменить такого руководителя, как Вы, - сказал Семенов коллеге. – Следственное управление по Волгоградской области традиционно занимало лидирующие позиции в общероссийском рейтинге среди всех территориальных и специализированных ведомств. Постараюсь держать заданную предыдущим руководством ведомства высокую планку.

Михаил Кондуевич взял ответное слово.

Михаил Музраев: В Волгоградском СУ СК нет «лишних» или «случайных» людей. Фото: с сайта volgograd.sledcom.ru

- Я искренне рад что Волгоградское СУ возглавил именно Василий Иванович Семенов. Я знаю его давно как профессионала и порядочного человека. Уверен, что он справится и добьется высоких показателей в работе в новом статусе, - высказал свое мнение Михаил Музраев.

Кстати, до этого мероприятия Василий Иванович встретился с губернатором Волгоградской области, который выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Напомним, Василий Семенов пришел в Волгоградскую область с должности руководителя СУ СК по Астраханской области. У соседей он проработал 4 года и, по словам астраханских коллег, заслуживает уважения как честный человек и профессионал. Он сменил Михаила Музраева, который в 2011 году возглавил волгоградских следователей в новообразованной структуре.