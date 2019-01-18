2019-01-18T13:42:25+03:00
Общество

Волгоградцев ждет теплое снежное Крещение

Ночью обещают -6, а днем +3
Екатерина МАЛИНИНА
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Кто боится холода, в этом году будет чуть легче.Кто боится холода, в этом году будет чуть легче.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Последние несколько лет окунание в прорубь на Крещение становилось не простым испытанием для волгоградцев. Именно к этому дню столбик термометра упорно полз вниз и людям приходилось нырять и при -18, и при -10. В этом году небесная канцелярия сжалилась над теплолюбивыми местными жителями. Именно поэтому в великий для православных праздник температура будет самая что ни на есть удобная для зимнего купания. Ночью синоптики Гидрометцентра обещают в Волгограде от -2 до -4, днем же потеплеет до ноля. При этом пойдет снег. Единственная неприятность – сильный ветер: от 6 до 11 метров в секунду, порывами до 16. Так что возьмите с собой большое полотенце, чтобы сразу укутаться.

Но уже 20 января снова похолодает. Ветер останется таким же сильным и колючим, а вот столбик термометра ночью упадет до -7, днем обещают от -3 до -8. Температура воды в Волге + 0,2 C.

Где можно окунуться в Крещение, смотрите здесь.

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