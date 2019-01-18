Волгоградца посадили за ущерб бюджету на 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-18T12:39:57+03:00

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18 января прямо в зале суда взяли под стражу волгоградца Сергея Чучуйа. Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Волгоградец владеет крупной торговой компанией, которая занималась продажей удобрения и оборудования для фермерских хозяйств. Ежегодно нанятый им директор подавал в налоговую декларации. Но как выяснили следователи, данные предоставлялись неверные. В 2014 и 2015 годах в документах было указано, что фирма закупала у трех предприятий ленту капельного орошения и полиэтиленовую пленку. В связи с этим она не платила НДС. А должна была. Ведь договоры были фиктивными и не соответствовали действительности. Таким образом, бюджет лишился девяти миллионов рублей.

В отношении владельца возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина не признал. Мол, таким образом, налоговики пытаются кошмарить бизнес. Но суд встал на сторону прокуратуры и вынес приговор: 3 года колонии общего режима. Его напарник – директор, срок получил еще раньше. 2 года тюрьмы.