Волжанин, мечтающий о фигуре Шварцнегера, может сесть на семь лет за анаболики

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-18T12:05:14+03:00

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На что только не идут женщины ради красоты и привлекательности. Мучают себя в спортзалах, сидят на диете, ставят уколы ботокса. Но и мужчины, как оказалось, готовы на многое, даже на уголовное преступление, чтобы накачать себе мышцы.

36-летний волжанин ходил в спортзал регулярно. Каждый вечер он любовался собой в зеркало, но всегда оставался недоволен. Хотелось больше рельефа и больше мышечной массы. До идеала Шварцнегера было весьма далеко. Знакомые посоветовали попробовать анаболики. Через интернет мужчина заказал из Казахстана сильнодействующее вещество сибутрамин – сразу же 30 банок. Заплатил за это 12 тысяч рублей и стал ждать доставки через одну из курьерских фирм. Когда пришла «смс» о том, что товар пришел, волжанин отправил за ним жену: самому было некогда.

О содержании посылки супруга не знала. Поэтому очень удивилась и возмутилась, когда при получении товара ее задержали сотрудники полиции, к которым пришла оперативная информации о контрабанде. Уже в отделении женщина пояснила, что никакого отношения к посылке ее семья не имеет. Но муж, приехавший в полицию к жене, признался, что именно он заказал запрещенные анаболики.

- Сейчас волжанину грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду, сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.