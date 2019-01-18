2019-01-18T12:40:43+03:00
Общество

В Астрахани коллекторы написали угрозы должнику во дворе на асфальте и гараже

Жильцы многоэтажки обратились в полицию
Екатерина МАЛИНИНА
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Жители обратились в полицию. Фото: Роман КудренкоЖители обратились в полицию. Фото: Роман Кудренко
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На что только не идут судебные приставы, чтобы застать должника или арестовать его имущество: знакомятся через "одноклассники", ограничивают выезд зарубеж. Но они дети по сравнению с тем, на что идут коллекторы. Хотя и вышел закон о регулировании деятельности подобных фирм, но большая часть продолжает работать по старинке: с помощью угроз и запугивания.

Невольными участниками конфликта между вышибалами и должником стали жители двора по проезду Николая Островского, 4/2. На днях утром они увидели на заборе угрожающую надпись. Оказалась она и на асфальте с указанием «смотри на гараже».

- Соседка обратилась к участковому с просьбой разобраться, - говорит астраханец Роман Кудренко. - Заявление с фото приняли, но на словах ответили, что сложно будет найти виновных. Через день ситуация повторилась. У меня трое детей и двое уже умеют читать. Неприятно объяснять им, кто и зачем это написал.

Фото астраханец опубликовал в паблике "Типичная Астрахань" и вызвал бурное обсуждение пользователей. Большинство негодует в адрес коллекторов, но нашлись и те, кто оправдывает вышибал, мол, хочешь жить спокойно – не бери в долг. Правда, не понятно, причем здесь остальные жители двора.

Надписи продолжаются появляться во дворах. Фото Роман Кудренко.

Надписи продолжаются появляться во дворах. Фото Роман Кудренко.

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