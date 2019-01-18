Волжанин убил мать и отрезал ей палец, чтобы снять кольцо

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-18T12:43:27+03:00

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У человека в состоянии алкогольного опьянения уходит все человеческое. Иначе нельзя объяснить некоторые поражающие своей жестокостью преступления. В Волжском осудили 22-летнего парня за убийство собственной матери.

Волжанин получил втык от матери, когда в очередной раз напился. Женщина пыталась усовестить сына, но тот в ответ схватился за нож. Он семь раз ударил ее в живот и в районе сердца. Волжанка умерла сразу же. Но вместо того, чтобы вызвать «скорую» и прийти в себя, он стал снимать с тела украшения. А когда не смог забрать золотое кольцо с пальца, то отрезал его. Также среди «добычи» отморозка оказались шесть тысяч рублей.

Сидеть в тюрьме убийца не хотел, поэтому положил труп на диван, облил ее жидкостью для розжига и поджег.

Но парня нашли. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве и краже. Суд вынес приговор – 11 лет и три месяца колонии строгого режима.

- Осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областно суда.