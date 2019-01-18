2019-01-18T10:22:17+03:00
Общество

На центральной набережной установят овальные лавочки

В парке установят триста скамеек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Завершить обновление набережной планируют к 2022 году.Завершить обновление набережной планируют к 2022 году.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В обновленном парке на Центральной набережной Волгограда рабочие устанавливают лавочки. Они будут разными – часть современные, часть в стиле ретро, будут и необычные, овальной формы, весом около тонны. Всего на набережной появится около трехсот скамеек. Рядом поставят две сотни урн. Для тех, кто захочет полюбоваться на Волгу, оборудуют парклеты - смотровые площадки с видом на Волгу. На верхней террасе уже вымостили дорожки, поставили семь сотен фонарей. Масштабная реконструкция продлится до 2022 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, весной на набережной появятся пруд и фонтан, вместо вырубленных деревьев и кустарников обещают высадить 1300 новых. Украсят набережную клены и черемуха, ивы, рябины и березы. Газоном застелют 4,4 гектара земли.

Большая часть набережной уже доступна для прогулок, закрыты лишь места, где продолжаются работы.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

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