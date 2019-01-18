По жалобам волгоградцев прикрыли мебельный магазин

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-18T10:05:47+03:00

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Во Фролово суд остановил деятельность ИП Голубева. Основанием для такого решения стали многочисленные жалоба волгоградцев.

У мужчины было несколько торговых точек в магазинах по всему Волгограду, через которые он продавал мебель, светильниками, товарами для дома. Бизнес приносил прибыль, но мужчине хотелось больше денег и меньше работы. Он периодически затягивал доставку купленных шкафов или совсем не привозил оплаченную клиентом продукцию. Деньги за товар возвращать отказывался. В Роспотребнадзор по Волгоградской области поступило около восьми таких жалоб. По всем были решения судов с требованием вернуть средства потребителям.

По закону, если на предпринимателя поступает больше двух заявлений в год, это становится основанием для закрытия ИП. Основываясь на этом законе суд постановил Голубеву ликвидировать свой бизнес.