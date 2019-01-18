На волгоградца с женой грабители напали прямо на улице

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-18T09:44:33+03:00

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Гулять по улицам после семи вечера становится опасным. В Камышине на семейную пару грабители напали на улице. 45-летний мужчина с женой возвращались домой из гостей. Неожиданно перед ними появились двое парней и без традиционных «дай покурить» сразу же потребовали деньги. Волгоградец отказался и посоветовал молодым людям пойти поработать. В ответ на это отморозки стали избивать мужчину. Они отобрали у него 10 тысяч рублей и мобильник. Женщина сразу же набрала на телефоне полицию и «скорую». Ее супруга доставили на «скорой» в больницу, у него тяжелые травмы.

А подозреваемых задержали полицейские и сотрудники Росгвардии через пару часов. Ранее судимые 20-летние местные жители в преступлении не сознаются. Но у следователей уже есть доказательство их причастности к грабежу. В отношении подозреваемых возубдили уголовное дело по статье «Грабеж». Когда придут результаты судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело могут переквалифицировать на более «тяжелую» статью.