Волгоградцы спасли от голодной смерти котенка, которого соседи на месяц заперли в квартире

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-18T09:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

К животным можно относиться по-разному: души в них не чаять, быть равнодушными, чихать от аллергии. Но вряд ли хоть одно сердце выдержит круглосуточное жалобное мяуканье.

Обычная коммунальная квартира на три комнаты, одна из которых стала большой головной болью для всех соседей. Пьянки-гулянки, нескончаемые запои и огромные коммунальные долги. Когда за неделю до нового года из нехорошей комнаты исчезли хозяева, все вздохнули с облегчением – скрываются где-то от приставов. Но вскоре услышали жалобный писк. Внутри оказался котенок. Сквозь просвет внизу старой еще советской двери виднелись маленькие кошачьи лапки. Малыша стали подкармливать всем миром – просовывать туда кусочки кошачьего корма, колбасу. И уже всей квартирой молились, чтобы соседи вернулись. Но они не появились ни через неделю, ни через три.

- Долго на такой еде котенок бы не протянул, и мы стали искать варианты, что делать. Обращались в ЖЭК, в полицию, в МЧС. Но везде был один ответ: частная собственность, не имеем права вскрывать дверь. Животное по закону у нас приравнивается к вещи. Да мы и сами это понимали. В соцсети кинули клич и добрые люди подсказали. У соседей в комнате была настеж открыта балконная дверь. Как раз пришли морозы. А значит появился риск разморозки всей системы по стояку. Это и стало той законной лазейкой, благодаря которой слесарь местной УК поднялся на спецмашине на балкон 4 этажа, где он подозвал котенка к себе и закрыл балконную дверь, - говорит Марина Лозовских, хозяйка одной из комнат.

Сейчас кошечка, кстати, породистая британка, радует своим ласковым мурчанием маму Марины. Видимо, животное запомнило, кто спасал его все эти три недели. Но пенсионерка опасается, что приедут пропавшие соседи и отберут его обратно к себе.