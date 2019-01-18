2019-01-18T09:46:02+03:00
Происшествия

В Волгоградской области оторвавшееся от фуры после аварии колесо прилетело в "ГАЗель"

В ДТП пострадали два человека
Екатерина МАЛИНИНА
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Больше всего досталось пассажиру и водителю джипа.Больше всего досталось пассажиру и водителю джипа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла на ростовской трассе уже поздним вечером 17 января. 36-летний волгоградец на внедорожнике «Мерседес» выезжал на магистраль со второстепенной дороги. Но мужчина не рассчитал маневра – в него на высокой скорости влетела фура. Водитель «Вольво» с полуприцепом пытался затормозить, но удар все равно был сильным. Из-за ДТП у грузовика оторвалось запасное колесо. Оно влетело в проезжающую мимо бортовую "ГАЗель"

В результате серьезной аварии больше всего досталось «Мерседесу» и его пассажирам. Водитель и его 35-летний друг попали с травмами в больницу. Если бы на месте джипа была русская легковушка, последствия были бы серьезней.

От фуры оторвалось колесо. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От фуры оторвалось колесо.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель "ГАЗа не пострадал. Дальнобольщик отделались парой ушибов.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Пассажиры маршрутки не пострадали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пассажиры маршрутки не пострадали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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