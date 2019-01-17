2019-01-17T22:16:07+03:00
Происшествия

Астраханка проведет в колонии 3,5 года за то, что сожгла трех человек

Женщина облила мебель в доме бензином и подожгла
Наталья ГЛАЗУНОВА
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38-летнюю астраханку признали виновной в умышленном поджоге, в результате которого заживо сгорели три человека. Суд Ахтубинского района приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, случилось это 6 декабря 2017-го. В тот день в частном доме в селе Пологое Займище Ахтубинского района собралась компания из шести человек. Естественно, не стихи друг другу читали, а распивали спиртное. Ну и как водится, в пьяном угаре разгорелась ссора. 38-летняя гостья повздорила с сыном хозяйки дома. В порыве гнева решила отомстить: взяла 1,5-литровую бутылку с бензином, облила мебель в доме, подожгла все это и сбежала.

Гости и жильцы дома попытались потушить огонь, но не смогли. Погибли трое - двое мужчин и женщина.

Поджигательницу вычислили и нашли довольно быстро. Когда ей предъявили факты и улики, она признала свою вину. Теперь ответит за свой необдуманный поступок.

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