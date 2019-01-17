В домах волгоградских многодетных семей начнут ставить пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 20:15 2019-01-17T20:15:36+03:00

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Надо признать: в последние месяцы в Волгоградской области что ни день, то пожар с жертвами. И хуже всего, когда в огне гибнут дети. В 2018-м на пожарах погибли 16 (!) волгоградских малышей, для сравнения в 2017-м было только семь таких случае. Этот печальный фактор подтолкнул к скорейшей реализации идеи - установить в домах многодетных семей пожарные извещатели. В этом году на эти цели впервые из областного бюджета выделили 495 тысяч рублей.

В первую очередь извещатели поставят в семьях, которые относятся к, так называемой, группе риска. Денег хватит на 250 семей.

- Девять детей мы потеряли только в ноябре 2018 года. Во всех четырех ноябрьских пожарах имела место групповая гибель детей, причём возраст погибших малышей не превышал 5 лет, - акцентирует внимание начальник отдела по управлению надзорной деятельностью ГУ МЧС по региону Олег Степаненко. - 10 из 16-ти детей погибли из-за того, что их на длительное время оставили взрослые без присмотра. В итоге поздно поступали сообщения о пожарах, когда уже спасти не было возможности.