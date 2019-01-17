2019-01-17T18:59:32+03:00
Происшествия

SOS: в Урюпинске пропала 14-летняя девочка Русалина

Школьницу родители разыскивают уже больше месяца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Русалина была одета в зеленый пуховик и зеленую шапку. Фото СУ СК по Волгоградской области.Русалина была одета в зеленый пуховик и зеленую шапку. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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В Урюпинске Волгоградской области пропала 14-летняя школьница. Зовут девочку Русалина Григоращенко. Она ушла из дома еще 15 декабря, и до сих пор не дает о себе знать. Поначалу родители пытались самостоятельно найти сбежавшую девчонку, а когда поиски не принесли результатов, обратилиссь в полицию.

На данный момент следователи Урюпинского СО СУ СК по Волгоградской области проводят процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения Русалины. Родители и правоохранители полагают, что девушка могла сбежать в Ульяновскую область.

В день пропажи на школьнице были зеленый пуховик-пальто на молнии, зеленая вязаная шапка, серо-голубая кофта на молнии, юбка ниже колен темного цвета, черные лосины и черные сапоги.

Приметы «потеряшки»: на вид 14 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые темные ниже плеч.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьницы или вы видели ее, сообщите, пожалуйста, эту информацию по телефонам: 8(84442)4-29-30, 8(84442)4-29-07, 8-927-530-22-92 или «02».

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