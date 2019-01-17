В Волгоградской области за год у нерадивых семей отобрали 18 детей

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-17T18:40:16+03:00

В 2018-й году в два раза чаще стали забирать у родителей полуголодных малышей

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Страшные цифры приводит Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева:

- В 2018-м году нам пришлось изъять из неблагополучных волгоградских семей 18 детей. Это малыши, жизни которых уже висели на волоске: голодные, больные, не видящие заботы и тепла. И что ужасно: число отобранных деток растет. Еще в 2017-м у нас было таких только девять. А в 2018-м только за последний квартал нам пришлось отобрать у родителей 11 детей.

Не исключено, конечно, что это связанно с усиленной работой сотрудников системы профилактики в рамках «Месячника БезОпасности», который был объявлен по всей России в связи с участившимися случаями гибели детей дома из-за преступного поведения взрослых. Но проблему это не умаляет.

На последнем заседании при Уполномоченном в Волгоградской области разбирали документы по 11-ти ребятам, отобранным из 7 семей в Городищенском, Клетском, Ольховском, Руднянском и Нехаевском муниципальных районах, Тракторозаводском и Центральном районах Волгограда. И только одного решили вернуть родителям, которые решили все-таки взяться за уход тяжелобольного ребенка. Остальные десять - в семьи не вернутся.